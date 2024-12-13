Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.12.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/1382 Esas


        DAVALI : MASOUD NAFISİ

        Türkali Mahallesi Gazi Refik Sokak Yaşar Apt. No:7Daire:6 Beşiktaş/ İSTANBUL


        Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 18/03/2025 günü saat: 13:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02139315
        Yazı Boyutu