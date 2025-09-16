T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2025/203 Esas

DAVALI: MURAT KARAKAŞ - YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ, KADI ÇEŞMESİ SOKAK, NO: 49, İÇ KAPI NO: 4 FATİH İSTANBUL



Davacı Hakan Şahinoğlu tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muvazaa (TBK M.19)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön inceleme hazırlık tutanağı davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve tevzi formu ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayınlanmasından sonra 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde Hukuk Mahkemeleri Kanunu gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi,tensip zaptı ve tevzi formu ilanen tebliğ olunur. 11/09/2025