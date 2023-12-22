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        T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.12.2023 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2019/140 Esas 22/12/2023


        Konu : mirasçılık tespiti hk


        THEOFANO KANTERAKİ ile HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davasının 05/10/2023 tarihli ara kararı gereğince
        Miras bırakan Aleksandra Papadopulos Papazoğlu (42277489430 TC kimlik nolu, 01/07/1899 İstinimada doğumlu, Konstantini ve Teofano dan olma )'nun mirasçısı sıfatına sahip olunması halinde işbu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde mahkememize müracaatı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ihtar olunur. 21/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01958250
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