T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/1003 Esas

KARAR NO : 2023/1366



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/11/2023 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 5 YIL BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), 5 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılan Farjanı ve Meryem oğlu, 01/01/1993 doğumlu, sanık ABDULSALAM FARJANI ADRESS KHALID tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.10.2024