Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.10.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/398 Esas
        KARAR NO : 2024/808


        Elde veya Üstte Taşınan Eşyalı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli ilamı ile sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Ali ve Afra kızı, 1995 doğumlu, müşteki AL DANA AL QEBAISI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.10.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02099430
        Yazı Boyutu