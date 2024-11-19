T.C. İSTANBUL 15. İCRA CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 15. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/65 Esas

KARAR NO : 2023/125



Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/10/2023 tarihli ilamı ile 5/1 maddesi gereğince 32150 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Hacice oğlu, 19/04/1992 doğumlu, Batman Merkez Oymataş mah/köy nüfusuna kayıtlı, 54268685318 T.C. Nolu VEYSİ ALTUN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE ve İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.07.2024