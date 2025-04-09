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        T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.04.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı: 2024/90 Esas

        28/03/2025

        İ L A N


        GAİP :1- SABRİ kızı ŞERİFE
        2- HÜSEYİN kızı HATİCE
        3-MUSTAFA kızı NEFİSE
        4-SALİH oğlu İBRAHİM ŞEVKİ
        5-MUSTAFA kızı SAFİYE
        6-SABRİ kızı HURİYE
        7-SABRİ kızı AYŞE
        8-TEVFİK kızı CEMİLE
        9-ABDULLAH kızı AYŞE
        Dava konusu Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesinin Sel Sokağında bulunan, eski: 1468 ada, 16 ve 18 parsel sayılı taşınmazların şuyulanmasından meydana gelen, 3587 (eski:3524) ada, 3 parsel sayılı, 158.00 m2 yüzölçümlü, Gazi Piyale Paşa Camii Şerifi Vakfından İcareli "bahçeli ahşap ev ve arsa" vasıflı taşınmazın, 2/183 hissesi maliki Sabri kızı Şerife, 6/183 hissesi maliki Hüseyin kızı Hatice, 10/183 hissesi maliki Mustafa kızı Nefise, 4/183 hissesi maliki Salih oğlu İbrahim Şevki, 10/183 hissesi maliki Mustafa kızı Safiye, 2/183 hissesi maliki Sabri kızı Huriye, 2/183 hissesi maliki Sabri kızı Ayşe, 4/183 hissesi maliki Tevfik kızı Cemile, 45/183 hissesi maliki Abdullah kızı Ayşe'nin, tapu maliklerinden olduğu, Medeni Kanunun 33. maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2024/90 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202673
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