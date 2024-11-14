T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/235 Esas

KARAR NO : 2024/280



Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2024 tarihli ilamı ile TCK 157/1 maddesi gereğince 4000 TL ADLİ PARA, 2 YIL HAPİS (ERTELEME)cezası ile cezalandırılan Refik ve Besime oğlu, 19/07/1985 doğumlu, YILMAZ NARİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.11.2024