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        T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.11.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        İ L A N

        DOSYA NO : 2023/235 Esas
        KARAR NO : 2024/280


        Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/06/2024 tarihli ilamı ile TCK 157/1 maddesi gereğince 4000 TL ADLİ PARA, 2 YIL HAPİS (ERTELEME)cezası ile cezalandırılan Refik ve Besime oğlu, 19/07/1985 doğumlu, YILMAZ NARİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karartebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.11.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02122395
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