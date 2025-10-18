T.C. İSTANBUL 13. İCRA DAİRESİ

1.520.000,00

1

Taşıt

34KVA982 Plakalı, 2024 Model, VOLKSWAGEN Marka, TAİGO 1.0 TSI 115 LİFE DSG Tipli, DUS137569 Motor No'lu, WVGZZZCS4RY092724 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Benzin, Vites Tipi Otomatik, Motor Gücü 85HP, Motor Hacmi 999cm3, Rengi Gri, ARAÇ BAŞINDA YAPILAN KEŞİF VE İNCELEMEDE; Aracın anahtarının -ruhsatının olmadığı, Aracın Şasi no: ön cam altında - WVGZZZCS4RY092724- tespit edildi Stepne yerinde (Geçici Stepnesi) olduğu, Araç205/60 R 16jant ve lastiklerin üzerinde olduğu tahmini ortalama % 70 Oranında diş kalınlığına sahip olduğu, Aracın Eksik sökük parça, Gözle görülür hasarının olmadığı tespit edilmiştir.