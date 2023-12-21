T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/844 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İSTANBUL İLİ / KAĞITHANE İLÇESİ

MAHALLE : MERKEZMAHALLESİ

ADA NO : 4689

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 72,31 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Yukarıda belirtilen dava konusu Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 4689 ada, 1 parsel taşınmazın 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/844 Esas sayılı davasını açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14/12/2023