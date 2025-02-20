İ L A N

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/38 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

04/02/2025





Davacı VAKIFLAR İSTANBUL 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul İli Fatih İlçesi Veledi Karabaş Mahallesi Tarsus Camii Sokağında bulunan 357 pafta, 1418 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 5/12 hissesinin maliki Mehmet oğlu Mehmet Emin(Mehmet Emin oğlu Mehmet) hakkında gaiplik kararı talep edilmiş olmakla;

Gaip; Mehmet oğlu Mehmet Emin (Mehmet Emin oğlu Mehmet) hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/38 Esas sayılı dosyasına vermeleri hususu M.K.nun 32. ve 33. maddeleri gereğince ilan olunur.