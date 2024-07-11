T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/1127 Esas

KARAR NO : 2024/127



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/01/2024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun 142/2.h.2 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 1 YIL 4 AY 20 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan Süleyman ve Selma oğlu, 14/06/1999 doğumlu, Kilis, Merkez, Ebülüla mah/köy nüfusuna kayıtlı FERHAT FEDAİOĞULLARI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı kararüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halindeistinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02.07.2024