T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/11 Esas

KARAR NO : 2023/665



Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2023 tarihli ilamı ile 3 Yıl 1 Ay 15 Gün Hapis Cezası verilen Abdulkadir ve Bedıye oğlu, 01/01/1993 Suriye Doğumlu, Sanık SHARIF OTHMAN'a tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı; Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesi’ne verilecek bir dilekçe yahut bu hususta zabıt katibine beyanda bulunmak üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.19.04.2024