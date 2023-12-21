Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İlandır
        Giriş: 21.12.2023 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N
        DOSYA NO : 2022/397 Esas
        KARAR NO : 2023/518
        Bina İçinde Muhfaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/10/2022 tarihli ilamı ile 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası verilen Çogan ve Ogulbıke oğlu, 27/10/1994 Türmenistan Doğumlu, Sanık ATAMYRAT SEYITGULYYEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,
        3-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle Yargıtay nezdinde TEMYİZ yasa yoluna başvurulabileceğine, temyiz kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18/12/2023

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954398
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu