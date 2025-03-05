T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/495 Esas

KARAR NO : 2025/69



Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/02/2025 tarihli ilamı ile 142/2.b.2 maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Umut ve Nuriye oğlu, 23/05/2007 doğumlu, İstanbul, Fatih, Katip kasım mah/köy nüfusuna kayıtlı MERT CAN BÜYÜKÖZGEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve müdafiinin istinaf başvuru dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.03.2025