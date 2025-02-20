T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/647 Esas

KARAR NO : 2025/86



Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı11/02/2025 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-h maddesi gereğince mahkumiyetlerine karar verilen SSÇ'lere ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Dumutri ve İrina kızı, 1990 Romanya doğumlu ADİNA CRACİUNESCU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.02.2025