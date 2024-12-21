T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2019/200 Esas

KARAR NO : 2024/601



Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/11/2024 tarihli ilamı ile 3/5-1.cümle, 3/5-1.cümle maddesi gereğince 4000 TL ADLİ PARA, 20 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abdulrahim ve Suad oğlu, 01/01/2002 doğumlu HÜSEYİN ELHUT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.12.2024