Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.11.2024 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/450 Esas
        KARAR NO : 2024/554


        Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2024 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2-h maddesinden açılan davada CMK'nun 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Frank ve Anne kızı, 1985 Dublin doğumlu JENNIFER OMAHONY tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.11.2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02128934
        Yazı Boyutu