T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2024/332 Esas

KARAR NO : 2024/491

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2024 tarihli ilamı ileberaat kararı verilen dosyanın müştekisi olan Mohammed ve Halima kızı, 1964 doğumlu, RABIAA HACHELAF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.10.2024