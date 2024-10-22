T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO : 2024/332 Esas
KARAR NO : 2024/491
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/09/2024 tarihli ilamı ileberaat kararı verilen dosyanın müştekisi olan Mohammed ve Halima kızı, 1964 doğumlu, RABIAA HACHELAF tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21.10.2024