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        T.C. İSTANBUL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.02.2025 - 00:00
        T.C. İSTANBUL 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/354 Esas
        KARAR NO : 2024/413


        Mahkememizin 31/12/2024 tarihli ilamı Muhammed Bilal ve Nesim Bibi oğlu, 2000 doğumlu, Müşteki ŞEHRAZ ALİ ın tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanık Ersin Pakır vekili Av. Arb. M. Cantuğ Bozyel in vermiş olduğu istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.
        1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE, -
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.02.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02180271
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