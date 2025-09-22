Habertürk
        T.C. İSPİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.09.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C. İSPİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/16 Esas
        27.02.2025

        Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Erzurum İli, İspir İlçesi, Ardıçlı Mah. nüfusuna kayıtlı Hüseyin ve Hidayet oğlu 17/12/1926 d.lu 19192927392 TC kimlik numaralı Selahattin Kaygusuz'dan 65 yıldır haber alınamadığı, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Selahattin Kaygusuz'un veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde İspir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmaları veya buyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur. 27.02.2025

        GAİP TC KİMLİK NO : 19192927392
        ADI SOYADI : SELAHATTİN KAYGUSUZ
        BABA ADI : HÜSEYİN
        ANA ADI : HİDAYET
        DOĞUM TARİHİ : 17/12/1926
        DOĞUM YERİ : AMASYA
        İKAMETGAH ADRESİ : -

