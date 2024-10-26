T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ISPARTA
Sayı : 2024/77 Esas
21/10/2024
İLAN
Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı ( GAİP ) MEHMET, HATİCE (MEHMET KIZI)KAYYIMI ABDULLAH BORCA arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ İLE; Isparta İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8249 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan “Mehmet kızı Hatice" ninve "Mehmet"in ayrı ayrı GAİPLİĞİNE,
2-Isparta İli, Merkez İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8249 ada 2 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan “Mehmet kızı Hatice" nin 298/2400 hissesinin (84,32 m2) ile 104/2400 hissesinin( 29,43 m2) ve "Mehmet" in 130/2400 hissesinin (36,78 m2) ile 45/2400 hissesinin( 12,73 m2) ayrı ayrı hazineye intikaline, (gaipler adına olan tapu kayıtlarındaki hisselerin iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline),
3-İİK'nın 28. maddesi gereğince, hüküm özetinin Tapu Müdürlüğü'ne derhal gönderilmesine,
4-Isparta Halkbank Şubesi'nin AK011108 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline,
5-Gaiplik kararının özetinin davacı tarafından mahalli gazetede ve tirajı yüksek olan ve Türkiye de yayınlanan gazetelerden birinde ilan edilmesine,
6-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,
7-Davanın mahiyeti gereği yapılan masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,
8-Davanın niteliği gereği vekalet ücreti taktirine yer olmadığına,
Dair; davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı kayyımın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf açık olmak üzere karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR.