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        T.C. ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.09.2024 - 00:00

        İ L A N

        T.C.
        ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/159 Esas

        10/09/2024

        GAİPLİK İLANI


        HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile Aliye Kayyımı Abdullah Borca arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
        Isparta ili, Merkez İlçesi, Gazikemal Mahallesi, 8013 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz maliki Aliye'nin, gaipliğine karar verilmesi talep edilmekle, MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2024/159 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 10/09/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02094813
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