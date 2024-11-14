T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İSLAHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/167 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : GAZİANTEP/İslahiye

MEVKİİ : Kerküt Mahallesi

ADA NO : 0

PARSEL NO : 254 Parsel

VASFI : Bağ

YÜZÖLÇÜMÜ : 14.750,00

MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet GELİYOR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/167 Esas sayısında dava açılmış, davanın duruşması 20/02/2025 günü saat 09:30'a bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/11/2024