T.C.

İSKENDERUN

9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.81465482-2024/170-Ceza Dava Dosyası

Konu :

08.01.2025



İ L A N



Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin 2024/170 Esas 2024/403 Karar numaralı 08.10.2024 tarihli ilamı ile; suçuna ilişkin almış olduğu HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA SANIĞIN 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA Kararı verilen Mohammad Zıad ve Wazıra oğlu, 01/01/1989 HALEP doğumlu,SANIK: HÜSEYİN MAMOUSH, tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince Hüküm özetinin Ekte gönderilen ilanının, Genel İnternet Haber Sitesiile Hatay ili İskenderun ilçesindeki gazetelerin birinde İLANEN TEBLİĞİNE ve hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliği edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.