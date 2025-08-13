Habertürk
        Resmi İlanlar

        T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.08.2025 - 00:00
        T.C.
        İSKENDERUN
        2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2017/514 Esas
        01.07.2025

        İLAN

        Davacı , MEHMET GEÇGEL ile Davalılar , ABDULKERİM BİLEN ve ortakları arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle; Mahkememizce İbrahim ve Yüksel'den olma, 12/04/1984 doğumlu, 422***666 T.C. Kimlik Numaralı dahili davalı Meriç Hayfa'nın tespit edilen tüm adreslerine çıkartılan tebligatların iade edildiği anlaşıldığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,Davaya konun Hatay İli Arsuz İlçesi Akçalı Mah. 127 sayılı parsel sayılı taşınmazın paydaşlığın hissedarlar arasında ihale edilerek satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, 422***666 T.C. Kimlik Numaralı Dahili Davalı Meriç Hayfa'nın, iş bu dava dilekçesi ile muhdesata yönelik beyanda bulunmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini, muhdesata yönelik beyanlarını ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde beyanda bulunması gerektiği, duruşma gününün 24/09/2025 günü saat 09:15 olduğu, duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil ettirmediği taktirde, yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

