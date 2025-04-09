T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İSKENDERUN
2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/2 Tereke
03.02.2025
İLAN
T.C. İSKENDERUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1 Tereke
MURİS : CUMA GÜLMEZ - 49570064432T.C NOLU
Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle, 49570064432 T.C Kimlik numaralı muris Cuma Gülmez'in TMK 621 maddesi uyarınca ölenin kefaleti sebebiyle alacak olanların alacaklarını, borçlu olanların borçlarını 1 aylık süre içinde bildirilmeleri ve tereke defterine kayıt yaptırmaları için 1'erayara ile 2 defa ilan yolu davet edilmeleri ilan olunur.