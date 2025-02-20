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T.C.

İSKENDERUN 1. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO: 2022/841

DAVALI: TOSYALI IRON STEEL ALGERIE



Davacı, YUSUF TAŞ ile Davalı, TOSYALI IRON STEEL ALGERIE arasında mahkememizde görülmekte olan Tespit (İşe İade İstemli) davası nedeniyle;

Davacı 18/10/2017 tarihinden iş akdinin davalı işverenlikçe haksız, bildirimsiz ve geçersiz olarak sona erdirildiği 09/08/2018 tarihine kadar kalite kontrol formeni olarak çalıştığını, davacıya istihdam edilen görevini layıkıyla yerine getirdiğini, davacının son aldığı ücret 2.2250 USD+145,00 USD sigorta ücreti olduğunu, 3 öğün yemek verildiğini, davacıya servis imkanı sunulduğunu, davalı tarafın davacının iş akdinin haksız ve geçersiz olarak sona erdirilmesine ilişkin fesih işleminin iptali ile davacının işe iadesine karar verilmesine ilişkin dava açılmıştır. Cevap dilekçesi sunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki haftadır. HMK. 317. Madde gereğince cevap dilekçesi sunabileceğiniz, cevap dilekçesi sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, belirlenen 17/04/2025 günün ve 09.45'da sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususunda dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/12/2025