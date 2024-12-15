T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/1290 Esas

Davacı Muhsin Oğuz ile davalılar Eniyet Pamuk ve diğerleri arasında Mahkememizde görülmekte olan Iğdır İli Karakoyunlu İlçesi Cennetabat Köyü 101 Ada 728-729-714-719 Parsel, 139 Ada 7-10-24 Parsel, 138 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmazlarda davalılara ait elbirliği mülkiyet durumunda olan taşınmazın satış suretiyle ortaklığının giderilmesi davasında davalılar 534******60 T.C kimlik numaralı Şa*** Pa***, 533******68 T.C kimlik numaralı, Şük** Pa***, ve 534******16T.C kimlik numaralı Za** Pa*** tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ve kendilerine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olup, adı geçen davalıların 05/03/2025 günü saat 13:05 'de Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunması sulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğundan yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.