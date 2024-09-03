T.C.

IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

İL ÖZEL İDARESİNE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞİ

Sıra İl İlçe Mahalle Yüzölçümü m2 Ada/Parsel Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İmar durumu İhale Tarihi ve Saati İhalenin yapılacağı yerin adresi 1 Iğdır Merkez Karaağaç 751,86 3590/1 2.631.510,00 78.945,30 A-3 (Konut Alan)

TAKS:0,30

KAKS:0.90 17.09.2024

10.00 Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez 2 Iğdır Merkez Karaağaç 616,91 3590/2 2.159.185,00 64.775,55 A-3 (Konut Alan)

TAKS:0,30

KAKS:0.90 17.09.2024

10.20 Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez 3 Iğdır Merkez Karaağaç 701,76 3590/9 2.456.160,00 73.684,80 A-3 (Konut Alan)

TAKS:0,30

KAKS:0.90 17.09.2024

10.40 Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez 4 Iğdır Merkez Karaağaç 858,38 3590/10 3.004.330,00 90.129,90 A-3 (Konut Alan)

TAKS:0,30

KAKS:0.90 17.09.2024

11.00 Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez 5 Iğdır Merkez Karaağaç 492,27 3615/8 1.821.399,00 54.641,97 A-3 (Konut Alan)

TAKS:0,30

KAKS:0.90 17.09.2024

11.20 Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez 6 Iğdır Merkez Karaağaç 540,00 3674/5 1.998.000,00 59.940,00 A-3 (Konut Alan)

TAKS:0,30

KAKS:0.90 17.09.2024

11.40 Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez 7 Iğdır Merkez Karaağaç 457,52 3683/5 1.692.824,00 50.784,72 A-3 (Konut Alan)

TAKS:0,30

KAKS:0.90 17.09.2024

13.20 Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez 8 Iğdır Merkez Baharlı 3.985,15 2353/3 27.896.050,00 836.881,50 Küçük sanayi alanı

E=0.60

Yençok:6.50 17.09.2024

13.40 Iğdır İl Özel İdaresi-Emek Mah. Fatih cad. no:166 Iğdır-Merkez

1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile karşılarında yazılı tarih ve saatte hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden “Açık Artırma Usulü” ile Iğdır İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.



2-İsteklilerin ihaleye katabilmesi için;



1-Gerçek kişilerde ;

a-Yasal yerleşim yeri belgesi ile nüfus cüzdan fotokopisi,

b-T.C. kimlik numarası,

c-)Vekâleten katılımda noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri

d- Ayrıca satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait İdaremizin TR44 0001 5001 5800 7293 6382 82 nolu iban hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde “ teminat mektubunun geçici , süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.



2-Tüzel kişilerde ise

a-Vergi kimlik numarası,

b-Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

c-Tüzel kişi olması halinde , mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ihale ilanının yapıldığı yıl içerisinde alınmış , tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

d)İstekli şirket ise şirket ortaklarını ve bunların hisse görevlerini belirten belge.

e-Ayrıca satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait İdaremizin TR44 0001 5001 5800 7293 6382 82 nolu iban hesabına yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu verilmesi halinde “ teminat mektubunun geçici , süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.



3 - İhale işlem dosyası ve şartnameler mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.



4- Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilemez.



5- İlk teklifler belirlenen Tahmini Bedelden aşağıda olmamak üzere, teklif mektubunda belirtilmek suretiyle yazılı verilecektir.



6- Tekliflerin sunulma şekli

a-Teklif mektubu, geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte bir zarfa konularak kapatılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır varsa kaşesi-mührü basılır. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

b- Teklifler ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir.



7- Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İLAN OLUNUR.