T.C.

HOPA

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No :2019/33 Esas



İ L A N

SANIK: ZIYODA MUMINOVA, Momın ve Sabrıye kızı,

27/07/1973 ÖZBEKİSTAN doğumlu,

Bilinen adres Sahantower No 13 Dare 17Taşkent Özbekistan



Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 24/01/2024 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık Ziyado MUMINOVA üzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan,........ 5237 sayılı TCK'nın 204/1. maddesi uyarınca takdiren ....... ve sanığın talebi de dikkate alınarak CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, ....... sanığın 5271 sayılı cmk 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,....... suça konu adli emanetin 2018/612 sırasında kayıtlı belgenin dosyasında delil olarak saklanmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.