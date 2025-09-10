T.C.

HOPA

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2012/107-Ceza Dava Dosyası

08.09.2025



İ L A N



SANIK: HAMAYA ALIYEVA, Polat ve Nergiz kızı, 09/05/1963 AZERBAYCAN doğumlu

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 26/02/2020 tarih 2012/107 Esas, 2020/175 Karar sayılı ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık HAMAYA ALIYEVAhakkında 5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi gereğince resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; kamu davasının 5271 sayılı CMK'nın 223/8 ve TCK'nın 66. maddeleri gereğince ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.