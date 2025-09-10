Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.09.2025 - 00:00
        T.C.
        HOPA
        1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.68276025-2012/107-Ceza Dava Dosyası

        08.09.2025


        İ L A N


        SANIK: HAMAYA ALIYEVA, Polat ve Nergiz kızı, 09/05/1963 AZERBAYCAN doğumlu
        Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Mahkememizin 26/02/2020 tarih 2012/107 Esas, 2020/175 Karar sayılı ilamında sanık hakkında özetle;
        Sanık HAMAYA ALIYEVAhakkında 5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi gereğince resmi belgede sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; kamu davasının 5271 sayılı CMK'nın 223/8 ve TCK'nın 66. maddeleri gereğince ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

