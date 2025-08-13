T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2020/1540-Ceza Dava Dosyası

31.07.2025



İ L A N



SANIK: SEYIDAGHA AGHALAROV, Namık ve Mehmube oğlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 02/02/2021 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

5607 sayılı yasaya muhalefet etmek suretiyle kaçakçılık suçundan;

Sanık SEYIDAGHA AGHALAROV hakkındaki mahkememizin 2013/334 Esas 2014/78 Karar sayılı ilamı ile 5607 sayılı yasaya muhalefet etmek suretiyle kaçakçılık suçundan verilen cezalarına ilişkin mahkumiyet hükümlerinin ORTADAN KALDIRILMASINA,

Sanığın üzerine atılı bulunan "eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçunu işlediği anlaşılmakla eylemine uyan 6455 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/18 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri ile suç işlenmesindeki şekil ve özellikler dikkate alınarak ve alt hadden uzaklaşmayı gerektirir bir neden olmadığından sonuç ceza olarak 1 YIL 3 AY HAPİS VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen 1 gün adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52. maddesi gereğince ekonomik ve şahsi durumu göz önüne alınarak günlüğü 20 TL'den hesaplanarak 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa hükmedilen hapis cezanın süresi ve niteliği, yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce yeterli ve olumlu kanaat oluştuğundan TCK'nın 51. maddesi gereğince 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASININ ERTELENMESİNE,

Sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca taktiren1 yıl 3 ay denetim altında bulundurulmasına,Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.