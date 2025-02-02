T.C HEKİMHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
HEKİMHAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
|Esas No
|İli
|İlçesi
|Mahallesi
|Parsel No
|2024/110
|Malatya
|Hekimhan
|Hasançelebi
|107 ada 854 parsel
Yukarıda tapu kaydı yazılı bulunan taşınmazlarla ilgili olarak Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kamulaştırma davası açıldığı 08/02/2024 tarihli bilirkişi raporunda 1.003.914,94-TL kamulaştırma bedelinin tespit edildiği bilirkişi raporuna karşı tarafınızaHMK 281. maddesi gereğince iki haftalık süre verildiği, duruşmanın ise 04/03/2025 günü saat 11:05'e bırakıldığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.21/01/2025