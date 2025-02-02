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        T.C HEKİMHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.02.2025 - 00:00
        T.C
        HEKİMHAN
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        Esas No İli İlçesi Mahallesi Parsel No
        2024/110 Malatya Hekimhan Hasançelebi 107 ada 854 parsel


        Yukarıda tapu kaydı yazılı bulunan taşınmazlarla ilgili olarak Malatya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kamulaştırma davası açıldığı 08/02/2024 tarihli bilirkişi raporunda 1.003.914,94-TL kamulaştırma bedelinin tespit edildiği bilirkişi raporuna karşı tarafınızaHMK 281. maddesi gereğince iki haftalık süre verildiği, duruşmanın ise 04/03/2025 günü saat 11:05'e bırakıldığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.21/01/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02165070
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