T.C. HEKİMHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. HEKİMHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/263 Esas



Davacı tarafından Davalılar Kuluncak Belediyesi, Kuluncak Mal müdürlüğü, Kuluncak Kaymakamlığı aleyhine açılan Elatmanın Önlenmesi (Tapu Tahsisi Belgesine Dayalı) davasının nedeniyle;

Malatya ili Kuluncak ilçesi istiklal mah. 516 parsel sayılı 1300 m² tapulama dışı bırakılan taşınmazın davacı Mehmet GÜRKAN adına tescilini talep etmiştir. Dava konusu taşınmazın tescil talebine itiraz edenler var ise iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ellerindeki yazılı belgeler ile Hekimhan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/263 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi halde hiçbir şeklide hak ve iddia sahibi olmayacakları (TMK 713/4-5 maddeleri uyarınca İLANEN tebliğ olunur. Fiziki olarak gönderilmeyecektir.