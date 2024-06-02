T.C. HAZRO SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/30 Esas
Konu: İLAN METNİ
23/05/2024
Aşağıda açık kimliği bulunan GÜLSEREN AYBEY'den uzun süredir haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 41929073218
ADI SOYADI: GÜLSEREN AYBEY
BABA ADI : HİKMET
ANA ADI : REMZİYE
DOĞUM TARİHİ : 01/06/1979
DOĞUM YERİ : HAZRO
NÜFUSA KAYITLI OL.YER: Diyarbakır/Hazro/Topalan mah. Nüfusuna kayıtlı