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        T.C. HAZRO SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.06.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. HAZRO SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Sayı :2023/30 Esas

        Konu: İLAN METNİ

        23/05/2024

        Aşağıda açık kimliği bulunan GÜLSEREN AYBEY'den uzun süredir haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.


        GAİP

        TC KİMLİK NO : 41929073218
        ADI SOYADI: GÜLSEREN AYBEY
        BABA ADI : HİKMET
        ANA ADI : REMZİYE
        DOĞUM TARİHİ : 01/06/1979
        DOĞUM YERİ : HAZRO
        NÜFUSA KAYITLI OL.YER: Diyarbakır/Hazro/Topalan mah. Nüfusuna kayıtlı

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02042499
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