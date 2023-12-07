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        T.C. HAZRO SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        İ L A N
        T.C. HAZRO SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2022/26 Esas 07/12/2023

        Konu : Gaiplik İlanı

        Aşağıda açık kimliği bulunan MEHMET TEKİN UZUNCA' dan uzun süredir haber alınamadığı belirtilerek, gaipliğine karar verilmesi istendiğinden, adı geçen şahıs ile ilgili bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

        GAİP:TC KİMLİK NO : 19120833344
        ADI SOYADI : MEHMET TEKİN UZUNCA
        BABA ADI : REFİK
        ANA ADI : MESRURE
        DOĞUM TARİHİ : 15/12/1970
        DOĞUM YERİ : HAZRO
        NÜFUSA KAYITLI OL.YER: Diyarbakır/Hazro/Bahçe mah. Nüfusuna kayıtlı
        İKAMETGAH ADRESİ :Terdöken mah.Yılgeçti küme evleri N:9 Hazro-DİYARBAKIR

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959717
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