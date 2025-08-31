Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/44 SATIŞ

1 NUMARALI TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesi Kahya mahallesinde kain 1394 ada 1 parsel sayılı 763,35 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz. Taşınmaza ilişkin detaylar bilirkişi raporu ilan ekindedir.

Kıymeti : 11.151.385,44 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapudaki gibidir. Yol katılım payı vardır.

Taşınmazın konumu ve Özellikleri: Taşınmaz topoğrafik olarak hafif eğimli bir zemin üzerinde olup sosyal olarak az gelişmiş bir bölgede, düşük ve orta gelir durumlu ailelerin yaşadığı, yakın çevresinde daha çok 1999 Marmara depremi öncesi yönetmeliğe göre bitişik nizamda inşa edilmiş 2-3 katlı mesken binalarının bulunduğu bir bölgededir. Taşınmaz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Caddesine ve Süzen Sokağa cepheli, kadastro planına göre köşe konumlu parsel olarak yer almaktadır. Ulaşımı kolaydır. Taşınmazın bulunduğu bölgede teknik alt yapı hizmetleri tamdır. Parsel geometrik olarak çok kenarlı olup biçimi düzensizdir. Belediye sınırları içinde, imar planı dahilinde ve meskun alandadır. Doğrusal olarak Malkara Caddesine 310 mt, Belediyeye 650 mt, Otogara 350 mt uzaklıkta olup özel araçlarla ve toplu taşıma ile ulaşımı mümkün ve kolay olan bir konumdadır. Taşınmaza giriş Süzen Sokaktan sağlanmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2025 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2025 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2025 - 14:55

27/08/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.