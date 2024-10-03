T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/243 Esas

HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Samsun ili, Havza ilçesi, Ereli Mahallesi 110 ada 7 parsel sayılı taşınmaz için mahkememizde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış olup, aşağıda dosya numarası verilmiş davanın sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına T.C ZİRAAT BANKASI HAVZA ŞUBESİ'ne yatırılacaktır. Kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin aşağıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat edilerek, itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın10/4 maddesi gereğince ilgililere ilan olunur. 17/09/2024

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

ESAS NO İLİ İLÇESİ MAH. ADA/PARSEL KAM. ALAN 2024/243 Samsun Havza Ereli 110/7 19,02 m²

MALİK: MUSA ERELİ