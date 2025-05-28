T.C. HATAY İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
HATAY
İCRA DAİRESİ
2023/238 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/238 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
-Tüm taşınmazların KDV oranları %10'dur.
-Tüm Taşınmazlar ARSA PAYIDIR.
-Rezerv Alanında DEĞİLDİR.
-Detaylı Tüm Bilgiler Bilirkişi Raporunda Mevcuttur.
Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : Taşınmazın Kıymet Değerlerinin %10'u kadardır.
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
|No
|1.Satış
Tarihi
|2.Satış
Tarihi
|Saat
|Mal Türü
Ve
Kıymeti
|Yer
|Açıklama
|1
|18/08/2025
|22/09/2025
|13:31 - 13:31
|Taşınmaz
199.852,55TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 10/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:1 Bağımsız Bölüm
|2
|18/08/2025
|22/09/2025
|14:50 - 14:50
|Taşınmaz
159.882,04 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 8/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:2 Bağımsız Bölüm
|3
|19/08/2025
|23/09/2025
|10:02 - 10:02
|Taşınmaz
259.808,31 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 13/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:3 Bağımsız Bölüm
|4
|19/08/2025
|23/09/2025
|11:29 - 11:29
|Taşınmaz
679.498,66 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1820 Ada No , 18 Parsel No , 34/746 Arsa Payı , 745,45 Yüz Ölçümü , NO:26 Bağımsız Bölüm
|5
|19/08/2025
|23/09/2025
|13:32 - 13:32
|Taşınmaz
419.774,60 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1809 Ada No , 6 Parsel No , 28/1323 Arsa Payı , 1.322,29 Yüz Ölçümü , NO:1 Bağımsız Bölüm
|6
|19/08/2025
|23/09/2025
|14:57 - 14:57
|Taşınmaz
629.060,22 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr /
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1836 Ada No , 12 Parsel No , 21/362 Arsa Payı , 361,46 Yüz Ölçümü , KAT 2 NO:3 Bağımsız Bölüm
|7
|20/08/2025
|24/09/2025
|10:02 - 10:02
|Taşınmaz
584.686,05 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1809 Ada No , 6 Parsel No , 39/1323 Arsa Payı , 1.322,29 Yüz Ölçümü , NO:3 Bağımsız Bölüm
|8
|20/08/2025
|24/09/2025
|11:04 - 11:04
|Taşınmaz
834.550,34 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1848 Ada No , 4 Parsel No , 24/447 Arsa Payı , 444,10 Yüz Ölçümü , KAT 4 NO:8 Bağımsız Bölüm
|9
|20/08/2025
|24/09/2025
|12:10 - 12:10
|Taşınmaz
834.550,34 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1848 Ada No , 4 Parsel No , 24/447 Arsa Payı , 444,10 Yüz Ölçümü , KAT 2 NO:4 Bağımsız Bölüm
|10
|21/08/2025
|25/09/2025
|10:02 - 10:02
|Taşınmaz
834.550,34 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1848 Ada No , 4 Parsel No , 24/447 Arsa Payı , 444,10 Yüz Ölçümü , KAT:5 NO:9 Bağımsız Bölüm
|11
|21/08/2025
|25/09/2025
|11:07 - 11:07
|Taşınmaz97.451,25 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 13/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:5 Bağımsız Bölüm
|12
|21/08/2025
|25/09/2025
|12:16 - 12:16
|Taşınmaz
262.368,75 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 35/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:6 Bağımsız Bölüm
|13
|25/08/2025
|29/09/2025
|13:32 - 13:32
|Taşınmaz
209.895,00 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 28/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:7 Bağımsız Bölüm
|14
|25/08/2025
|29/09/2025
|14:45 - 14:45
|Taşınmaz247.376,25 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 33/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:8 Bağımsız Bölüm
|15
|26/08/2025
|30/09/2025
|10:02 - 10:02
|Taşınmaz
374.812,50 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 50/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:26 Bağımsız Bölüm
|16
|26/08/2025
|30/09/2025
|11:08 - 11:08
|Taşınmaz
832.083,75 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 111/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:27 Bağımsız Bölüm
|17
|26/08/2025
|30/09/2025
|12:15 - 12:15
|Taşınmaz
764.617,50 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 102/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , A BLOK NO:29 Bağımsız Bölüm
|18
|26/08/2025
|30/09/2025
|13:39 - 13:39
|Taşınmaz
292.352,75 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 39/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:2 Bağımsız Bölüm
|19
|27/08/2025
|01/10/2025
|10:02 - 10:02
|Taşınmaz
119.940,00 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 16/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:3 Bağımsız Bölüm
|20
|27/08/2025
|01/10/2025
|11:11 - 11:11
|Taşınmaz
142.428,75 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 19/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:4 Bağımsız Bölüm
|21
|27/08/2025
|01/10/2025
|12:25 - 12:25
|Taşınmaz
104.947,50 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 14/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:6 Bağımsız Bölüm
|22
|28/08/2025
|02/10/2025
|10:01 - 10:01
|Taşınmaz
104.947,50 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 14/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:7 Bağımsız Bölüm
|23
|28/08/2025
|02/10/2025
|11:15 - 11:15
|Taşınmaz
104.947,50 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 14/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:8 Bağımsız Bölüm
|24
|28/08/2025
|02/10/2025
|14:50 - 14:50
|Taşınmaz
269.865,00 TL
|Bu İhale Elektronik Ortamda Sonuçlanacaktır - esatis.uyap.gov.tr
|HATAY İl , MERKEZ İlçe , ODABAŞI/KAVASLI Mahalle/Mevki , 1791 Ada No , 1 Parsel No , 36/3200 Arsa Payı , 1.599,20 Yüz Ölçümü , B BLOK NO:9 Bağımsız Bölüm
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.