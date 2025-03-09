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        T.C. HATAY 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10.03.2025 - 00:00
        T.C.
        HATAY
        7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.72929005-2022/727-Ceza Dava Dosyası


        İLAN


        Mahkememizin 11.12.2024 tarih, 2022/727 esas ve 2024/647 karar sayılı ilamı ile sanık MUHAMMED ELHİLAL hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verildiği, verilen kararın sanığın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,
        İş bu hüküm özünün tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya başka yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle (hükümlü veya tutuklu olanların ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta mahkememize gönderilmek üzere dilekçe vererek) Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02186826
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