        T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/222 Esas
        DAVALILAR : ABDULLA AYTAÇ KINAY - 2048****438 T.C. Kimlik No


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce çıkartılan dava dilekçesi tebligatı bila tebliğ iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ile eklerinin tebliğine karar verilmiştir.
        Dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK'nun 129.Maddesine uygun olarak düzenlenmiş davaya cevap dilekçesi verebileceğiniz, HMK'nun 121. Maddesi gereğince elinde bulunan belgelerin asılları ile birlikte davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin ibrazına ve başka yerden temini gereken belgeler varsa bulunduğu yerlerin bildirilmesine, ayrıca bu delillerin toplanması için gerekli masrafı da birlikte yatırmanız, dava dilekçesinin tebliğine ihtiva eden tebligat yerine geçerli olmak üzere,
        7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.12/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303068
