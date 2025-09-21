T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İLAN

ESAS NO : 2025/131 Esas



Davacı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin bilgileri verilen taşınmazlar/taşınmaz payları kamulaştırılmış olup, mahkememize 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. Maddesine göre kamulaştırma davası açılmıştır.

İş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma kararının iptali için İdari Yargı'da iptal davası veya taşınmaz bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi için Adli Yargı'da düzeltme davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde İdari Yargı'da iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığının belgelendirilmediği takdirde Kamulaştırma kararı kesinleşecek olup, Hatay 2. Asliye Hukuk Mahkemesince tespit edilecek bedel üzerinden kamulaştırılan kısımların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tesciline karar verilecektir. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli malikler adına aşağıda bildirilen banka şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve deliller iş bu ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmekte olup ilgililere 2942 Sayılı Yasanın 10/4. Maddesi gereğince ilan olunur.02/09/2025



KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLAR:

Hatay İli, Antakya İlçesi, Allazi Mahallesi 159 Ada 33 parsel

Yüzölçümü : 45.925,52 m2

Malikler: 1-AHMET AKGÖL-TCKN:2.....52

2-AHMET KÖSE-TCKN:2.....50

3-AHMET REYHANOĞLU-TCKN:4.....20

4-ALİ AYDINLI-TCKN:2.....98

5-ALİ GÜNDÜZ-TCKN:1.....02

6-ALİ İHSAN KÖSE-TCKN:2.....88

7-ALİ NECAT ERBAŞ-TCKN:2......90

8- ALİ RİZA AKGÖL-TCKN:2.....64

9- ASİF HOCAOĞLU-TCKN:2.....74

10- ASLINUR ALTUNAY-TCKN:2.....92

11- AYTEN ERASLAN-TCKN:3.....18

12- AZİME KOKU-TCKN:3.....42

13- BAHAR BİNGÖL-TCKN:4.....58

14- CEMİL ÇAYLAK-TCKN:2......62

15- EMİRA GÜNDÜZ-TCKN:1.....80

16- FATMA ÇAĞLAR-TCKN:2.....78

17- FEDVA HOCAOĞLU-TCKN:2......90

18- FERYAL ÇANKAYA-TCKN:3......28

19- GÜNÜL UZAN-TCKN:1......38

20- HASAN KANAL-TCKN:3......66

21- HATİCE KAYA-TCKN:1.....16

22- HEDİYE ERBAŞ-TCKN:2.....54

23- HENA HOCAOĞLU-TCKN:2.....70

24- HÜSNE GÜCEL-TCKN:3.....46

25- İBRAHİM AKGÖL-TCKN:2......94

26- İBRAHİM HOCAOĞLU-TCKN:2.....36

27- İNTİZAR GÜNDÜZ-TCKN:1......26

28- İSMAİL ALTUNAY-TCKN:2.....12

29- İSMAİL ERBAŞ-TCKN:2.....72

30- İSMAİL HOCAOĞLU-TCKN:2.....82

31- MAHMUT AKGÖL-TCKN:2.....90

32- MAHMUT REYHANOĞLU-TCKN:4.....02

33- MARİYE GÜNDÜZ-TCKN:2.....26

34- MEHMET KANAL-TCKN:3......74

35- MEHMET KÖSE-TCKN:2......40

36- MEHMET ZEKİ REYHANOĞLU-TCKN:4.......66

37- MELİHA EMEK-TCKN:3.......06

38- MERYEM REYHANOĞLU-TCKN:4.......48

39- MERYEM TURHAN-TCKN:3......86

40- MİSBAH ŞENGÜL-TCKN:2.......88

41- MUAZZEZ ATAR-TCKN:4......62

42- MUAZZEZ SUNAR-TCKN:2......26

43- MUHAMMED ERBAŞ-TCKN:2......90

44- NİYAZI KÜÇÜKAVCI-TCKN:5......80

45- NİZAMEDDİN GÜNDÜZ-TCKN:1......66

46- REBİA AKGÜL-TCKN:2......24

47- REFİKA AKGÖL-TCKN:2......86

48- RİYAT AKGÖL-TCKN:2......42

49- SABAH HOROZ-TCKN:1......12

50- SABAHAT ÇANKAYA-TCKN:3......64

51- SEMİHA REYHANOĞLU-TCKN:4.....84

52- SEMİRE GÜNDÜZ-TCKN:2.....08

53- SONGÜL NAZ-TCKN:4.....94

54- TURGUT KAVUK-TCKN:2.....00

55- YETER HOCAOĞLU-TCKN:2......54

56- YUSUF KANAL-TCKN:3......94

57- YUSUF REYHANOĞLU-TCKN:4......12

58- ZEHRA KAVAK-TCKN:1......70

59- ZEKERİYA AKGÖL-TCKN:2......46



Banka Şubesi: Halk Bankası Antakya Şubesi