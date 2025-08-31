T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ

İ L A N



T.C.

HATAY

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/61 Esas

KARAR NO : 2025/497



Davalı : 1- FATMA SALİH

Davacı : 2- ABDULKADİR ABDURRAHMAN



Mahkememizce DAVALI Fatma Salih'in tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından 10/07/2025 tarihli gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-Davanın KABULÜNE, Suriye uyruklu, Fatma ve Abdulkadir kızı,28.01.2017 d.lu 99956616472 Yabancı kimlik nolu ŞAM ABDURRAHMAN veSuriye uyruklu, Fatma ve Abdulkadir kızı ,25.03.2015d.lu 99110222624 Yabancı kimlik nolu ZEHRAABDURRAHMAN'ın velayetlerinin, Suriye uyruklu 99112624228 Yabancı kimlik nolu anne Fatma salih'den alınmasına ve velayetin değiştirilerek velayetlerin Suriye uyruklu Zehra ve İbrahim oğlu 17.10.1990 d.lu 99595753316 Yabancı kimlik nolu baba ABDULKADİR ABDURRAHMAN'a verilmesine,

2- Velayet hakkı babaya verilen müşterek çocuklar ile anne arasında her ayın 1. ve 3. haftası Cumartesi günü saat 10.00 ile Pazar günü saat 18.00 arasında, dini bayramların 2. günü saat 10.00 ile 3. günü 18.00 arasında, sömestr tatilinin 1. günü saat 10.00’dan 7. günü saat 18.00’a kadar, her yıl anneler günü saat 10.00 ila 17.00 arası ve yaz döneminde her yılın Temmuz ayının 1. günü saat 10.00'dan30. günü saat 18.00'e kadar kişisel ilişki kurulmasına, karar kesinleşinceye kadar kişisel ilişkinin tedbiren bu şekilde devamına," karar verilmiş olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.