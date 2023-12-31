T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/773 Esas



DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Halfeti/Şanlıurfa Halfeti/ ŞANLIURFA

2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ Halfeti/ ŞANLIURFA

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Atatürk Bulvarı No:66 Haliliye/ ŞANLIURFA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi 165 ada 7 parsel sayılı taşınmaza komşu olan Yeşilözen Mahallesi 243 ada Tapulama Harici Yer ile çevrili 3428,33 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2023/773 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.