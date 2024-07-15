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        T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 16.07.2024 - 00:00
        İ L A N
        T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2024/480 Esas


        DAVALILAR :

        1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
        3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ


        İLAN METNİ


        Dava konusu ŞANLIURFA ili, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesil DOĞUSU: Tapulama Harici Yer, ve 493 parsel BATISI: 310 parsel, KUZEYİ: Tapulama Harici yer ve GÜNEYİ: Tescil harici yer ve 493 parsel ile çevrili olan tescil harici taşınmazı ile çevrili 1188.22 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/480 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02061791
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