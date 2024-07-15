T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. HALFETİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/480 Esas



DAVALILAR :

1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HALFETİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



İLAN METNİ



Dava konusu ŞANLIURFA ili, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesil DOĞUSU: Tapulama Harici Yer, ve 493 parsel BATISI: 310 parsel, KUZEYİ: Tapulama Harici yer ve GÜNEYİ: Tescil harici yer ve 493 parsel ile çevrili olan tescil harici taşınmazı ile çevrili 1188.22 m²tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/480 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.