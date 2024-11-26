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        T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.11.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C.
        HALFETİ
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/334 Esas
        DAVALI : HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ


        Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
        Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Macunlu Mahallesi 503 parsel sayılı taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/334 esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.31/10/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02128775
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