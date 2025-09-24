T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/221



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : HAKKARİ MERKEZ ÇALTIKORU KÖYÜ

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 112

PARSEL NO : 13

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ERTAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/221 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.09.2025