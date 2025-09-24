T.C. HAKKARİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/221
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : HAKKARİ MERKEZ ÇALTIKORU KÖYÜ
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 112
PARSEL NO : 13
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM ERTAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/221 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04.09.2025