T.C.

HAKKARİ

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.97901969-2022/291-Ceza Dava Dosyası

20.11.2024

İLAN METNİ



Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme suçundan sanık Selahattin ÇAKIR (Mustafa ve Refika oğlu, 01/08/1981 Genç doğumlu, Bingöl, Genç, Gerçekli mah/köy nüfusunda kayıtlı. İkamet Adresi: Şehit Osman Avcı Mah. Malazgirt 1071 Cad. No:49A İç Kapı No:2Etimesgut/ ANKARA adresinde oturur.) hakkında 16/03/2023 tarihinde mahkememiz tarafından tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmiş ancak yakalama emri infaz edilememiş olup, yapılan yargılama sırasında 20/11/2024 tarihli duruşmada verilen ara karar ile, "Sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına infazının beklenilmesine, sanık hakkında CMK'nın 247 maddesi uyarınca ilanen çağrı yapılmasına, duruşmanın 22/01/2025 günü saat 09:20'e bırakılmasına" karar verilmiş olmakla; Sanık Selahattin ÇAKIR'ın duruşma tarihi olan 22/01/2025 günü saat 09:20'de mahkememizde hazır bulunması, CMK'nın 247 maddesi gereğince çağrının bir gazete ile ve sanığın yukarıda son ikamet adresi olarak belirtilen konutunun kapısına asılmak suretiyle ilanı, yapılacak ilanlarda on beş gün içinde gelmediği veya duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında CMK'nın 248 maddesinde gösterilen tedbirlere hükmedilebileceği (CMK 247/2-a maddesi gereğince, ilanen tebliğden itibaren 15 gün içinde gelmediği takdirde, kaçak olduğuna karar verileceğinin, aynı kanunun 248. Maddesi uyarınca, Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına el konulabileceğinin ve yokluğunda tutuklama kararı verilebileceğinin ihtar edilmesine) hususlarının, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Trajı Türkiye Geneli 100.000 üstü olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir İnternet Haber Sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.