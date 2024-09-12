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        T.C. GÜNDOĞMUŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.09.2024 - 00:00
        T.C.
        GÜNDOĞMUŞ
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/37 Esas

        14/08/2024


        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Davacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü vekili Av. Fatma Yılan tarafından Mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili) davasında verilen ara karar gereğince aşağıda il, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel numarası belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Gündoğmuş Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı TEDAŞ Müdürlüğü'ne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. Dava konusu taşınmazların bulunduğu İl Antalya İlçe Gündoğmuş,

        Sıra No Esas No Davalılar Köy/ Mevkii Ada Parsel Taşınmazın Cinsi Kamulaştırılacak Alan
        1 2024/37 Ali Savaş Kocaer GüneycikMah/
        Andız Mevkii        		 123/61 Tarla 32,00 m²
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02087669
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